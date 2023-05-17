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обзор программного комплекса «Кибер Бэкап Персональный» / Программное обеспечение

Для начала — немного сведений о разработчике продукта, компании «Киберпротект». Рядовому потребителю она малоизвестна, но хороша знакома корпоративным заказчикам и партнёрам — тысячам организаций различного масштаба по всей стране и за её пределами.

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