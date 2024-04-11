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Блинкен пообещал Израилю поддержку в противостоянии с Ираном

Блинкен пообещал Израилю поддержку в противостоянии с Ираном

Энтони Блинкен, глава госдепартамента Соединенных Штатов, в ходе телефонного разговора с министром обороны Израиля Йоавом Галантом пообещал ему, что Вашингтон будет поддерживать Израиль в противостоянии угрозам Ирана и союзников.

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