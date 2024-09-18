Польские СМИ раскрыли причину задержания Усика

Onet: Усика задержали из-за конфликта по причине недопуска его спутника на рейс Причиной задержания украинского боксера Александра Усика в аэропорту Кракова был его протест против недопуска на рейс спутника спортсмена.
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