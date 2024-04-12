Чемпионат Италии. «Лацио» примет «Салернитану»

В субботу «Ювентус» и «Торино» сыграет в туринском дерби. В воскресенье «Наполи» примет «Фрозиноне», «Милан» в гостях встретится с «Сассуолло», «Рома» отправится к «Удинезе», а «Интер» дома будет играть с «Кальяри».
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