Алькарас пробился в третий круг Australian Open

Карлос Алькарас победил Лоренцо Сонего и вышел в 1/16 финала Australian Open. В Мельбурне завершился матч второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде, в котором вторая ракетка мира Карлос Алькарас встречался с Лоренцо Сонего.