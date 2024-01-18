Алькарас пробился в третий круг Australian Open

Карлос Алькарас победил Лоренцо Сонего и вышел в 1/16 финала Australian Open. В Мельбурне завершился матч второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде, в котором вторая ракетка мира Карлос Алькарас встречался с Лоренцо Сонего.
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