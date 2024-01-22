Генсек ООН осудил удар ВСУ по Донецку: главное за сутки

МОСКВА, 22 января, ФедералПресс. Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил удар ВСУ по Донецку, российские войска уничтожили замаскированные позиции украинских боевиков под Купянском, республиканец Рон Десантис вышел из гонки за пост президента США.
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