Большинство петербуржцев любят гулять по городу и посещать экскурсии

А также изучать историю памятников «Петербургский дневник» и портал «Единой карты петербуржца» (ЕКП) провели очередной опрос, в ходе которого выяснилось, что подавляющее большинство петербуржцев любят гулять по родному городу, посещать экскурсии и изучать историю памятников архитектуры.