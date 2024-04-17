Большинство петербуржцев любят гулять по городу и посещать экскурсии

А также изучать историю памятников «Петербургский дневник» и портал «Единой карты петербуржца» (ЕКП) провели очередной опрос, в ходе которого выяснилось, что подавляющее большинство петербуржцев любят гулять по родному городу, посещать экскурсии и изучать историю памятников архитектуры.
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