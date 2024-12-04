Эксперты предсказали снижение розничного рынка кредитов на треть

В следующем году банки РФ выдадут на 30% меньше кредитов физлицам, чем в текущем году. Об этом заявили в ВТБ в рамках 15-го инвестиционного форума «Россия зовет! «В следующем году снижение розничного рынка кредитов будет максимальным за последние годы – сразу на 30%.