Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 946 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий
    Меньше у нас жидов - чище воздух!Заметался: Макаре...
  • Андрей Шишинов
    "Столтенберг признал, что США и Россия могли в прошлом обсудить вопрос нерасширения альянса,"                        ...Столтенберг призн...
  • Boris Voronin
    Макаревич - старый пархатый недоумок, опять просчитался...!!!Заметался: Макаре...

Вице-мэра российского города отпустили под домашний арест

Вице-мэра российского города отпустили под домашний арест

Во Владивостоке суд отпустил под домашний арест вице-мэра города Алексея Ляйфера. Об этом сообщает ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх