Игорь Стрелков приговорен к 4 годам колонии: за что его судили и почему это важно Елена Галицкая25 января 2024 года бывшему офицеру ФСБ и участнику четырех военных конфликтов Игорю Стрелкову (Гиркину) был вынесен приговор — четыре года колонии общего режима.