Политика просто с Игорем Таланцевым Уважаемые муфтии Дагестана обратились к главе региона и попросили наказывать участников погрома в Махачкале "по традициям".
В Дагестане хотят жить по "традициям", а получать дотации из бюджета — по федеральным законам
Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Какое счастье, что Вы просто дворник, и даже не директор общественного сортира на захолустной автостанции. Таких, как Вы на ракетный выстрел нельзя подпускать к власти. Вы так так много "знаний" о ресурсах Дагестана высосали из давно не стираных носков, что диву даёшься, как Вас самого не слепит Ваша корона. И ещё - Вы поаккуратнее со словечками типа "быдло". Сами статью прочитали? И кто Вы в таком случае? А ведь люди и возмутиться могут, а горячие головы и в табло заехать с левой ноги. Вы такие "крутые" когда вас семеро против одного. А один-на -один - кишки от диареи мехом внутрь выворачиваются.
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2 час.
ЗЖ
Зоя Жук
Зачем было строить в Махачкале радиозавод? Уровень образования подходит в основном под металлообработку - пусть хоть бы и кетмени делают.
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2 час.
С
Станислава
Грош цена этим муфтиям если они не могут воспитать свою молодёжь. А может это просто пятая колонна внутри страны во главе с муфтиями?
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1 час.
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