В Дагестане хотят жить по "традициям", а получать дотации из бюджета — по федеральным законам

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Какое счастье, что Вы просто дворник, и даже не директор общественного сортира на захолустной автостанции. Таких, как Вы на ракетный выстрел нельзя подпускать к власти. Вы так так много "знаний" о ресурсах Дагестана высосали из давно не стираных носков, что диву даёшься, как Вас самого не слепит Ваша корона. И ещё - Вы поаккуратнее со словечками типа "быдло". Сами статью прочитали? И кто Вы в таком случае? А ведь люди и возмутиться могут, а горячие головы и в табло заехать с левой ноги. Вы такие "крутые" когда вас семеро против одного. А один-на -один - кишки от диареи мехом внутрь выворачиваются.