Россия снова лидирует по поставкам газа в Европу, обогнав США

Россия снова поставляет больше газа в Европу, чем США, пишет 4 октября издание Berliner Zeitung. Согласно информации, вопреки усилиям ЕС снизить зависимость от российского газа после начала конфликта в Украине, последние данные показывают, что в третьем квартале этого года Европа импортировала больше газа из России, чем из США.