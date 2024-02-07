Посол Степанов: Канада заставила свой бизнес свернуть деятельность в России

Инвесторам из Канады пришлось вывезти или продать свои активы и вложения в России, так как правительство премьер-министра Джастина Трюдо вынудило их путем политического давления, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Оттаве Олег Степанов.
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