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На Украине расследуют более 200 дел против известного бизнесмена

На Украине расследуют более 200 дел против известного бизнесмена

Прокуратура Украины активизировала расследование более 200 дел, связанных с «владельцем нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики», сообщила глава ведомства Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

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