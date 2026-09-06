Японский генконсул Кавагути Ёсиасу за сутки до открытия величественного памятника в Хабаровске – советский солдат разбивает прикладом винтовки японский пограничный столб - направил организаторам церемонии возмущенную ноту:«Хризантема является национальным цветком Японии.
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Хризантема является национальным цветком в Японии, а не в России, на которую так упорно нарывались Японцы. Разбирайтесь с США, атаковавших Ваши Хиросиму и Нагасаки в отместку за нападение на Пёрл Харбор, внезапной комбинированной атакой воздушных и подводных сил японского флота на американскую военно-морскую базу в Перл-Харборе (Гавайские острова) 7 декабря 1941 года.
Ну никакого уважения к японческим партнёрам. Интересно что Путин скажет?