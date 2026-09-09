В результате зверских действий Вооруженных сил Украины во время ночной атаки беспилотников по Новороссийску погибли четыре человека, среди которых один ребенок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- AP Петушатник раскук...
- АК Что известно о за...
- Петушатник раскук...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым