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Гендиректор ФХР о том, что букмекерские отчисления – это треть бюджета федерации: «Практически заместили ушедшие западные компании» 

«Мы очень благодарны государству, у нас процент целевых букмекерских отчислений практически заместил ушедшие западные компании.

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