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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бетина Попова: «Бойкова и Козловский продемонстрировали в США отличное катание и показали, что они лучшие на данный момент»

Хореограф и тренер Бетина Попова считает, что российская пара  Александра Бойкова – Дмитрий Козловский показала отличное катание на John Nicks Pairs International.

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