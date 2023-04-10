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Синоптики Армении представили свежий прогноз погоды на ближайшие дни

Синоптики Армении представили свежий прогноз погоды на ближайшие дни

В Армгидрометцентре констатировали, что дожди пока не собираются покидать республику. Также ожидается похолоданиеЦентр гидрометеорологии и мониторинга Армении сообщает, что с сегодняшнего дня температура воздуха по стране опустится на 3–5 градусов.

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