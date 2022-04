Считается, что налоги в России низкие, об этом не устают напоминать нам наши чиновники, дескать за рубежом почти всё, что зарабатывают отдают государству в виде налогов, а у нас благодать, ставка подоходного налога для физических лиц всего 13%, и никаких прогрессивных налогов для богатых, от которых ещё в сытые 2012-2013 годы бежали в приютившую их […] The post Бешеный налог в России, который все платят каждый день и даже не замечают этого first appeared on ЭХО МЕДИА.