Кудрявцева опровергла слухи о примирении с мужем Игорем Макаровым

Лера Кудрявцева опровергает слухи о возможном примирении с Игорем Макаровым Телеведущая Лера Кудрявцева решила прокомментировать появившиеся слухи о возможном примирении с ее мужем Игорем Макаровым в своем личном Telegram-канале.
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