В Перми плитка обрушилась на ребёнка в подъезде новостройки

Дом был сдан в 2024 году. Прокуратура и СК начали проверки по факту инцидента.В Перми в подъезде жилого комплекса "Экопарк Сосновый" на улице Борцов Революции обрушилась настенная плитка из керамогранита, в результате чего пострадала девочка.
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