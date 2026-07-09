Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 532 подписчика

В Перми плитка обрушилась на ребёнка в подъезде новостройки

В Перми плитка обрушилась на ребёнка в подъезде новостройки

Дом был сдан в 2024 году. Прокуратура и СК начали проверки по факту инцидента.В Перми в подъезде жилого комплекса "Экопарк Сосновый" на улице Борцов Революции обрушилась настенная плитка из керамогранита, в результате чего пострадала девочка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вячеслав Денисов
Так ведь строили незаменимые ценные специалисты из Средней Азии. Хозяева срубили охеренную прибыль, а что разваливается - наплевать! Жаль что не обрушилось на покровителей мигрантов из госдуры!
Ответить
4 н.