Южная Корея готовится к штурму бункеров Ким Чен Ына с помощью робособак

Южная Корея и США начали военные учения по блокированию и штурму туннелей, которые могут быть путями для эвакуации из бункера лидера КНДР Ким Чен Ына и других высших руководителей, сообщило издание Korea JoongAng Daily.
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