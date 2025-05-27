В Госдуме напомнили Мерцу, что «Искандер» быстрее ракеты «Таурус»

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что российская ракета «Искандер» долетит до Берлина быстрее, чем немецкие ракеты «Таурус» достигнут целей в российских городах.
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