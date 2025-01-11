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  • Serg
    Забыли еще вторую сторону медали. Как только Россия впряжется (если впряжется) за Армению, да еще и с нанесением раке..."Армяне, бейтесь ...
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    Нормальная статья, но есть одна неточность. Вместо "...вероятно, нужно "прессануть" и армянскую диаспору (в России)",..."Армяне, бейтесь ...
  • Александр Терехов
    В конституции России нет места цензуре и государственной ИДЕОЛОГИИ!!А более НИКТО не хочет заниматься херней!!!В России прикроют...

Я страстно люблю всё русское...

Цитата   дня."Я страстно люблю русского человека, русскую речь, русский склад ума, русскую красоту лиц, русские обычаи, русскую старину и историю.

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