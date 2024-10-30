Супруги из Саткинского района лишились 4 миллионов рублей после звонка «из Социального фонда»

Мошенникам удалось обмануть жителей южноуральского муниципалитета на 4 миллиона рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, преступники придумывают все новые мошеннические схемы, чтобы обмануть россиян.