Супруги из Саткинского района лишились 4 миллионов рублей после звонка «из Социального фонда»

Мошенникам удалось обмануть жителей южноуральского муниципалитета на 4 миллиона рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, преступники придумывают все новые мошеннические схемы, чтобы обмануть россиян.
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