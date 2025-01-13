Сделает ли Трамп США самой большой страной в мире?

Гренландская народная республика — это уже не шутка. Наверное, мало кто ожидал, что самыми громкими инициативами Дональда Трампа после выигранных президентских выборов станут имперские идеи присоединения Гренландии и Канады, а также возвращения Панамского канала под юрисдикцию США.