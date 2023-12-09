Завершено строительство площадки наземного городского транспорта у городского вокзала Тимирязевская

На территории городского вокзала Тимирязевская завершено строительство разворотной площадки для наземного транспорта, движение городского пассажирского транспорта уже полностью перезапущено с временной схемы на обновленную с учетом достроенной площадки.
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