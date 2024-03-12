В Кремлевском дворце заявили, что певица Кристина Орбакайте не была заявлена в программе шоу

Организаторы объяснили отмену выступления Орбакайте в Кремле.Кристине Орбакайте не на что обижаться: как оказалось, ее не «вырезали» из концерта, который состоялся в Кремлевском дворце, а изначально даже не планировали.
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