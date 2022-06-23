Джон Кірбі (архівне фото) Джон Кірбі: ми хочемо, щоб Україна досягла успіху і на полі бою, і за столом переговорів Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій дав інтерв'ю Українській службі «Голосу Америки» Сполучені Штати з високою ймовірністю продовжать передачу Україні артилерійських систем залпового вогню, оскільки позиція адміністрації Джо Байдена залишається незмінною: Вашингтон добиватиметься […] Сообщение Джон Кірбі: ми хочемо, щоб Україна досягла успіху і на полі бою, і за столом переговорів появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.