Крупномасштабные растраты. Правительство Эстонии оказалось рассадником ворья

Артур КОНДРАТЕНКО Эстонию сотрясает мощнейший коррупционный скандал. Началось всё с того, что Госконтроль опубликовал своё расследование о судьбе многомиллионной суммы, предназначавшейся для закупки оружия киевскому режиму, а на деле ухнувшей в «чёрную дыру».