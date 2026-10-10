Артур КОНДРАТЕНКО Эстонию сотрясает мощнейший коррупционный скандал. Началось всё с того, что Госконтроль опубликовал своё расследование о судьбе многомиллионной суммы, предназначавшейся для закупки оружия киевскому режиму, а на деле ухнувшей в «чёрную дыру».
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А чему удивляться и власти Эстонии тоже хочется хорошо жить, а не только Зеленскому. А глядя на брюссельскую Воровку фон дер Ляйен, власти ЕС превратились в бандитов с большой дороги и им всё равно кого грабить - свой народ или чужой.