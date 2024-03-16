Генсек ООН обратился к Путину и Эрдогану с предложениями по судоходству в Чёрном море

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письма президентам Украины, России и Турции Владимиру Зеленскому, Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану с предложениями о безопасности судоходства в Чёрном море.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии