Nvidia готовит повышение цен на видеокарты GeForce

Дорожает память, GPU и даже упаковка видеокартВидеокарты GeForce могут подорожать. Согласно данным BenchLife, Nvidia уведомила своих партнеров о повышении цен на графические процессоры и комплекты памяти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии