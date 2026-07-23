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Nvidia готовит повышение цен на видеокарты GeForce

Nvidia готовит повышение цен на видеокарты GeForce

Дорожает память, GPU и даже упаковка видеокартВидеокарты GeForce могут подорожать. Согласно данным BenchLife, Nvidia уведомила своих партнеров о повышении цен на графические процессоры и комплекты памяти.

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