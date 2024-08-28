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Рабочая группа по поиску пропавших военнослужащих провела встречу с родственниками

Рабочая группа по поиску пропавших военнослужащих провела встречу с родственниками

В Дагестане состоялся важный этап поисков пропавших военнослужащих. Под руководством заместителя Премьер-министра Республики Абдурахмана Махмудова состоялась встреча членов Республиканской межведомственной рабочей группы с близкими родственниками пропавших военнослужащих.

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