Рабочая группа по поиску пропавших военнослужащих провела встречу с родственниками

В Дагестане состоялся важный этап поисков пропавших военнослужащих. Под руководством заместителя Премьер-министра Республики Абдурахмана Махмудова состоялась встреча членов Республиканской межведомственной рабочей группы с близкими родственниками пропавших военнослужащих.
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