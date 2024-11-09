Суд продлил арест главе мемориала «Пантеон защитников Отечества» Вячеславу Филиппову по делу о взятке

Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Вячеслава Филиппова, главы федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны России, обвиняемого в получении взятки.
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