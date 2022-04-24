‼️хамелеон‼️

Я давно присмотрела и пользуюсь спарклами (тени-хамелеон) от Encci Cosmetics но именно эти хотела давно! Тени для глаз серии «Chaneleon», оттенок лавандово-розовый - упаковка в виде «шайбы» прессованные, мелкого помола с пигментом и без запаха, упаковано в пластиковую, прозрачную упаковку - очень красивый оттенок, яркий, хорошо пигментирован - используется двумя способами, либо нанести сухим методом на веко, желательно на подложку или базу, или влажным способом, этот мне нравится больше всего, для более яркого выраженного перелива используй черную подложку - сочетают в себе несколько оттенков и меняют цвет в зависимости от угла зрения и источника освещения - в коллекции несколько оттенков и они все прекрасно между собой сочетаются - не вызывает аллергии, раздражений и высыпаний Объём 3,5 гр Сделать макияж глаз за пару минут, эффектно, даже кто не умеет, добавить подводку для глаз и все, вечерний или яркий макияж готов! #encci cosmetics #макияж глаз #декоративная косметика #спарклы #тени-призматик #тени-хамелеон #косметика #красота Еще по теме здесь: Красота и здоровье.