Страна и люди
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Страна и люди

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За что лидер российских неонацистов получил пожизненный срок, не совершив ни одного убийства. «Год белого террора»

За что лидер российских неонацистов получил пожизненный срок, не совершив ни одного убийства. «Год белого террора»

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о самых необычных делах пожизненно осужденных в России. Пожизненный срок в России отбывают больше тысячи заключенных, причем принято считать, что в основном это маньяки и террористы, совершившие страшные преступления.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Тогда ишаки черножопые реально боялись по улицам лазить и наглеть. Нужно больше таких патриотов России именно сейчас.
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