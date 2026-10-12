Путин на год ввел безвизовый режим для вьетнамцев

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О временном порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации граждан Социалистической Республики Вьетнам», позволяющий на протяжении года посещать гражданам Вьетнама РФ без наличия виз.
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