Ночью и под утро снова была "выплата репараций".Удар в основном пришелся по энергетике. Противник признает серьезное повреждения ряда объектов - Криворожской ТЭС, Бурштынской ТЭС, Среднеднепровской ГЭС и т.
Выплата репараций Украине. 29.03.2024
Комментарии
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Андрей Алферов
Не могу и не буду обсуждать решения Генштаба ,но про людей которые будут вынуждено покинуть города Украины скажу так : это потенциальные, сильно мотивированные воевать за себя и свой дом новые мобилизационные ресурсы врага. Напомню, враг "США, Украина - жертва";(В.Путин)
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