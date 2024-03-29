Выплата репараций Украине. 29.03.2024

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Андрей Алферов

Не могу и не буду обсуждать решения Генштаба ,но про людей которые будут вынуждено покинуть города Украины скажу так : это потенциальные, сильно мотивированные воевать за себя и свой дом новые мобилизационные ресурсы врага. Напомню, враг "США, Украина - жертва";(В.Путин)