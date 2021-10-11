Финляндия назвала угрозой сообщения о ЧВК «Вагнер» в Мали

Финские власти опасаются появления российских «солдат удачи» в Мали. «Ничего хорошего появление наемников из России не сулит», — цитирует YLE главу МИД Финляндии Пекку Хаависто.
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