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Спецназ ФСБ заблокировал террористов в жилых кварталах Дагестана

Спецназ ФСБ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. Введен режим контртеррористической операции, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета.

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