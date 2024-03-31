Спецназ ФСБ заблокировал террористов в жилых кварталах Дагестана

Спецназ ФСБ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. Введен режим контртеррористической операции, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета.
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