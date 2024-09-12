"Закрыли въезд на 50 лет. И где мне теперь жить". Показательная история из первых уст в Шереметьево

МК

Мария Кравчек

Да помнят везде. Кто идёт против собственной страны или против страны, в которой нарушал их законы. Тем более во время военных действий. А вспомните певца Дина Рида. Постирал флаг своей страны и больше там не был. Наши т.н. диссиденты через сколько лет смогли вернуться?