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Баю-баюшки-баю: Байден практически уснул на встрече с президентом Израиля

Баю-баюшки-баю: Байден практически уснул на встрече с президентом Израиля

Пока в Израиле продолжаются протесты, президент страны Ицхак Герцог отправился за океан на встречу с президентом США.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Как не крути, природа все равно свое возьмёт... И как не хорохорься, ее же здесь очень трудно будет обмануть.))) Видно же, что человек ведет себя уже как идиот... То  рвётся пообщаться с признаками, то норовит трибуну пнуть.)))
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