Баю-баюшки-баю: Байден практически уснул на встрече с президентом Израиля

Пятый каналПолитикаПодписатьсяБаю-баюшки-баю: Байден практически уснул на встрече с президентом ИзраиляПока в Израиле продолжаются протесты, президент страны Ицхак Герцог отправился за океан на встречу с президентом США.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииВлад ВладимировКак не крути, природа все равно свое возьмёт... И как не хорохорься, ее же здесь очень трудно будет обмануть.))) Видно же, что человек ведет себя уже как идиот... То рвётся пообщаться с признаками, то норовит трибуну пнуть.)))Ответить12 час.
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