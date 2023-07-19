Баю-баюшки-баю: Байден практически уснул на встрече с президентом Израиля

Влад Владимиров

Как не крути, природа все равно свое возьмёт... И как не хорохорься, ее же здесь очень трудно будет обмануть.))) Видно же, что человек ведет себя уже как идиот... То рвётся пообщаться с признаками, то норовит трибуну пнуть.)))