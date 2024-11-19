«Валиевой желаю иметь храбрость принять выбор своего сердца»

Каролина Костнер вслед за удивительной карьерой спортсменки, в которой были титул чемпионки мира, медаль Олимпиады в Сочи и даже дисквалификация от ВАДА, начала появляться на международных турнирах у бортика в роли тренера и хореографа.
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