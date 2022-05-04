Безопасна ли контрактная подушка безопасности? | и другие вопросы о подушках безопасности

Подушка безопасности может стать своего рода расходником для тех автовладельцев, кто любит погонять. Менять подушку у дилера — очень дорого, поэтому лучше присмотреться к контрактным — по цене выйдет в 3-4 раза дешевле, а эффект будет тот же.