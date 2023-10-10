Георгий Джикия: У меня контракт со «Спартаком» — я отработаю его до конца

— К этому матчу обе команды подошли в ситуации раненого зверя, удовлетворила ли вас ничья в этом поединке, учитывая, что «Спартак» сумел уйти от поражения в уже добавленное время? — Нас точно такой результат не удовлетворил.
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