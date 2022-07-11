Принц Джордж впервые посетил Уимблдон вместе с родителями и привлек к себе все внимание

Принц Джордж, старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, вместе с родителями посетил финал Уимблдонского турнира и посмотрел игру Новака Джоковича и Ника Киргиоса.
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