REUTERS Сегодня 21K прочитали 520 бойцов ВСУ потеряли на Донецком направлении за сутки Группировка войск «Запад» на Купянском направлении нивелировала более 35 военнослужащих, две бронемашины, три автомобиля, американскую САУ М109 «Paladin», САУ «Акация», орудие Д-20 и гаубица Д-30.