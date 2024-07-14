Летние Кузьминки: почему 14 июля следует сушить травы и молиться о здоровье

МОСКВА, 14 июля, ФедералПресс. 14 июля христиане отмечают народный праздник Летние Кузьминки. Этот день посвящен святым мученикам Козьме и Дамиану, почитаемым как целители и покровители семейного благополучия.
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