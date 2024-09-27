О сложностях периода Меркурия в Весах с 27 сентября по 15 октября рассказал астролог Алёна ЮрьеваАстролог Юлия Лифанова предупреждает: с 27 сентября по 15 октября 2024 года планета коммуникаций Меркурий вступает в Весы, а это значит, что нас ждут непростые времена.