О сложностях периода Меркурия в Весах с 27 сентября по 15 октября рассказал астролог Алёна ЮрьеваАстролог Юлия Лифанова предупреждает: с 27 сентября по 15 октября 2024 года планета коммуникаций Меркурий вступает в Весы, а это значит, что нас ждут непростые времена.
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